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Большим мальчикам предлагаем активный распорядок дня.
Малышам — обеспечиваем комфорт и безопасность.
В гостиницу принимаем только привитых и здоровых питомцев.
Вы можете быть спокойны за своего барбоса.
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Для усатых-полосатых у нас есть просторные номера с тремя полочками для паркура.
Во время дневной прогулки, няни убирают и дезинфицируют номера.
В кошачьем номере всегда есть травка для жевания!
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Вернем питомца с чистой и обновленной шерстью.
Новая шерсть будет расти здоровой, а старая не окажется на ковре или в тарелке.
Мы оказываем полный спектр услуг ухода за питомцем: гигиенический и комплексный груминг, чистка ушей и глаз, стрижка когтей и вычесывание колтунов.
Гостям гостиницы даём скидку 15% на все услуги!
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Логистика — хлопотливый и трудоёмкий процесс.
Поэтому Зоотакси — это наша фишка. Машина оборудована для долгосрочной перевозки собак и кошек.
Приедем за питомцем в удобное для вас время, вернём здоровым и счастливым.
Узнавай цену и оплачивай онлайн!
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Зоогостиница находится на частной, закрытой территории. Зоны выгула огорожены забором и покрыты газоном — это чисто и безопасно.
У котов и кошек в зоогостинице свой распорядок дня. Три раза за день они выходят на разведку, изучая гостиницу изнутри. В перерывах точат когти, играют с игрушками и едят свежую травку.
Мы ценим ваше время, поэтому у нас есть опция зоотакси.
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Следи за буднями питомца через регулярные отчёты. Посмотри как он ест, спит и играет.
Мы отправляем два видео в день (утром: с 09:00 - 12:00 и вечером: с 19:00 - 21:00) на WhatsApp и Telegram.
Есть много причин обратиться в Зооняню: уезжая на дачу или в командировку; планируя театр или свидание на вечер - вы можете забронировать номер на один день или выходные. Мы проведем продуктивный уик-энд с вашим питомцем.
Также мы усердно работаем и в праздничные дни.
В период праздников и отпусков рекомендуем заранее позаботиться о бронировании номера.
Мы ценим собак и рады быть полезными их хозяевам, ждём вас гости в Зооняне!
Заселим до 4-х ваших питомцев в номер Семейный. Это отдельная комната с лежанкой и когтеточкой. Номер для больших пород собак и семьи хвостиков.
Гуляем с питомцами
три раза в день
Просторная зона выгула оборудована для активных игр и социализации
узнать больше >
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по номеру или WhatsApp >
Бронируй и оплачивай
номер через сайт >
Что еще делаем:
Гости и постояльцы
Наша команда
Ання
няня
Вера
управляющая, няня, грумер
Полина
менеджер, няня
Вера
Руководит командой, создаёт домашнюю атмосферу в коллективе.
Аня
У Анны белее 25 лет опыт работы с различными животными, в том числе с экзотическими. Работала в ветеринарном госпитале, есть опыт работы с агрессивными собаками, владелец питомника Сибирский Хаски. По образованию кинолог, зоотехник.
Полина
Отвечает за ваше спокойствие: отправляет видеоотчёты, оформляет брони, консультирует вас по важным вопросам.
Ваши отзывы
Потрясающее место для животных, моя бусинка, несмотря на ее насторожливость - очень быстро поладила с нянечкой Полиной!
Очень порадовал факт наличия отдельной собственной зоны для прогулки, которая огорожена забором, буду привозить еще!
Оставляли собачку буквально на недельку🦮.
Спасибо большое, что приютили нашего питомца.
Очень хорошее отношение к животным🙏, у нашей собачки была отдельная комната, ежедневные прогулки утром и вечером все это девочки присылали на ватсап.
Так же кормили своим кормом, который нам рекомендовали...
Это так же очень удобно не пришлось тащить с собой мешок с едой. Мы остались очень довольны.
Очень хорошее место, где можно оставить своего питомца без переживаний!
Оставляли собак несколько раз, очень довольны!
Много гуляли, всегда под присмотром персонала. Плюс груминг и натуральные вкусняшки.
Однозначно рекомендую!
Мне очень понравилась гостиница!
Они меня так выручили с моими питомцами; нужно было срочно уехать!
Боксы стеклянные, всё видно,с собачкой моей гуляли, отсылали фото и видео! Я была спокойна! Очень добросовестно относились и внимательно!
Если будет возможность уехать,то только к ним отдам на передержку! Спасибо всему персоналу!!!!!
Отличное место если нужно оставить своего хвостика на время отъезда.
За хвостиком присмотрят, покормят по вашей инструкции, напоят, почешут, поиграют.
Добрый, приветливый персонал. Профессионалы будут каждый день наблюдать за физическим и эмоциональным здоровьем вашего хвостика. Самолечением не занимаются, все по согласованию с вами лично.
Всем рекомендую! Сама воспользуюсь обязательно и ещё ни один раз.
Большое спасибо сотрудникам за качественную работу!
Сдавали кошку на две недели. Ежедневно получали видеоотчеты что с питомцем все ок.
Цены не высокие, питомец здоров
Потрясающее место для животных, моя бусинка, несмотря на ее насторожливость - очень быстро поладила с нянечкой Полиной!
Очень порадовал факт наличия отдельной собственной зоны для прогулки, которая огорожена забором, буду привозить еще!
Оставляли собачку буквально на недельку🦮.
Спасибо большое, что приютили нашего питомца.
Очень хорошее отношение к животным🙏, у нашей собачки была отдельная комната, ежедневные прогулки утром и вечером все это девочки присылали на ватсап.
Так же кормили своим кормом, который нам рекомендовали...
Это так же очень удобно не пришлось тащить с собой мешок с едой. Мы остались очень довольны.
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