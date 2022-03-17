Зооняня логитип

Посидим

с питомцем пока

вы

путешествуете

Выберите питомца

Выберите даты

Зоогостиница Зооняня — передержка собак с большой зоной выгула

Услуги передержки собак малых и крупных пород:

Большим мальчикам предлагаем активный распорядок дня.

Малышам — обеспечиваем комфорт и безопасность.

В гостиницу принимаем только привитых и здоровых питомцев.

Вы можете быть спокойны за своего барбоса.

Посмотреть номер

Услуги передержки кошек:

Для усатых-полосатых у нас есть просторные номера с тремя полочками для паркура.

Во время дневной прогулки, няни убирают и дезинфицируют номера.

В кошачьем номере всегда есть травка для жевания!

Посмотреть номер

Уход за питомцем: груминг, экспресс-линька и вычесывание.

Вернем питомца с чистой и обновленной шерстью.

Новая шерсть будет расти здоровой, а старая не окажется на ковре или в тарелке.

Мы оказываем полный спектр услуг ухода за питомцем: гигиенический и комплексный груминг, чистка ушей и глаз, стрижка когтей и вычесывание колтунов.

Гостям гостиницы даём скидку 15% на все услуги!

Заказать услугу

Транспортировка питомца:

Логистика — хлопотливый и трудоёмкий процесс.

Поэтому Зоотакси — это наша фишка. Машина оборудована для долгосрочной перевозки собак и кошек.

Приедем за питомцем в удобное для вас время, вернём здоровым и счастливым.

Узнавай цену и оплачивай онлайн!

Указать адрес

Гостиница для
животных - Зооняня

Узнать больше

Ухаживаем за питомцами на частной территории

Зоогостиница находится на частной, закрытой территории. Зоны выгула огорожены забором и покрыты газоном — это чисто и безопасно.

В гостинице есть выгульные площадки как для крупных пород, так и для самых маленьких.

У нас ваша собака сможет играть и тусоваться с другими питомцами целый день!

У котов и кошек в зоогостинице свой распорядок дня. Три раза за день они выходят на разведку, изучая гостиницу изнутри. В перерывах точат когти, играют с игрушками и едят свежую травку.

Находимся в пределах МКАД

Зоогостиница находится в районе Западное Дегунино, в шаговой доступности от метро Ховрино (15 минут). К нам легко добраться из любой точки ЦАО и СЗАО, ведь наш дом расположен на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД.

Легкая транспортная доступность из Митино, Тушино, Строгино и Химки

По пути в аэропорт Шереметьево!

Мы ценим ваше время, поэтому у нас есть опция зоотакси.

Мы приедем за вашим питомцем в любой конец Москвы и Области.

cмотреть адрес на карте

Ежедневно отправляем фото и видео с питомцем

Следи за буднями питомца через регулярные отчёты. Посмотри как он ест, спит и играет.

Мы отправляем два видео в день (утром: с 09:00 - 12:00 и вечером: с 19:00 - 21:00) на WhatsApp и Telegram.

Мы всегда дома и на связи 24 часа.

Работаем в праздники

Есть много причин обратиться в Зооняню: уезжая на дачу или в командировку; планируя театр или свидание на вечер - вы можете забронировать номер на один день или выходные. Мы проведем продуктивный уик-энд с вашим питомцем.

Также мы усердно работаем и в праздничные дни.

Отель для собак и кошек Зооняня открыт 365 дней в году как для краткосрочно, так и для долгосрочного бронирования.

В период праздников и отпусков рекомендуем заранее позаботиться о бронировании номера.

Полноценный гостиничный комплекс

Зооняня — это комплекс из двух домов, оборудованных для комфортного прививания питомцев. Гуляем, играем и социализируемся на двух разделенных зонах выгула, для разных весовых категорий.

На площадках есть игрушки и препятствий для активных игр. Наш энергичный распорядком подразумевает социальный и активный день вне номера, комнаты же используются для сон-часа, еды и вечернего сна.

Мы предлагаем передержку больших пород собак и гарантируем комфортное проживание вашего питомца.

В нашей зоогостинице есть зона выгула и социализации.

Вы можете забронировать уик-энд для своего питомца в нашей зоогостинице через сайт или написав Полине в WhatsApp или Telegram.

Мы ценим собак и рады быть полезными их хозяевам, ждём вас гости в Зооняне!

Стоимость

Номер в отеле для кошки — 800 ₽ в сутки

Заселим вторую вашу кошку в номер за 400 ₽

Номер в отеле для собаки — от 990 ₽ в сутки

В номер «Комфорт» заселим собак до 5 кг за 990 ₽ в сутки, до 10 кг за 1200 ₽, до 15 кг за 1400 ₽. Собак больше 15 кг заселяем только в Семейный номер.

Семейный номер стоит 2000 ₽ в сутки + 800 ₽ за дополнительного питомца.

Заселим до 4-х ваших питомцев в номер Семейный. Это отдельная комната с лежанкой и когтеточкой. Номер для больших пород собак и семьи хвостиков.

Узнать больше

просмтр номера для собак

Гуляем с питомцами

три раза в день

Просторная зона выгула оборудована для активных игр и социализации

узнать больше >

выгул и игровая зона зоогостиницы

Записывай на просмотр

по номеру или WhatsApp >

бронируй и оплачивай на сайте

Бронируй и оплачивай

номер через сайт >

Что еще делаем:

Медиа про животных

В соцсетях рассказываем про уход за кошками и собаками: как больше понимать и лучше заботиться.

Еще постим фото и видео из гостиницы. Посмотрите, как играем с вашими хвостиками.

Лакомства

Производим мясные лакомства для собак.

  • Закажите на озоне, если хотите доставку.

  • Или купите в гостинице, когда приедете с питомцем.

Груминг

Моем, чешем и стрижем кошек и собак.

  • добавьте груминг в заказ, если отдаете питомца в гостиницу.

  • или записывайтесь и приезжайте только на груминг, как в салон.

Гости и постояльцы

гости номера кошка
собаки на выгуле площадка
заботливый персонал отеля
пес гуляет весь день
передержка собак
лабрадор в номере комфорт
отдых после прогулки
гости номера кошка
собаки на выгуле площадка

Наша команда

Ання

няня

Вера

управляющая, няня, грумер

Полина

менеджер, няня

Вера

Руководит командой, создаёт домашнюю атмосферу в коллективе.

Аня

У Анны белее 25 лет опыт работы с различными животными, в том числе с экзотическими. Работала в ветеринарном госпитале, есть опыт работы с агрессивными собаками, владелец питомника Сибирский Хаски. По образованию кинолог, зоотехник.

Полина

Отвечает за ваше спокойствие: отправляет видеоотчёты, оформляет брони, консультирует вас по важным вопросам.

Ваши отзывы

Арина К.

Потрясающее место для животных, моя бусинка, несмотря на ее насторожливость - очень быстро поладила с нянечкой Полиной!

Очень порадовал факт наличия отдельной собственной зоны для прогулки, которая огорожена забором, буду привозить еще!

Павел Тарасов

Оставляли собачку буквально на недельку🦮.

Спасибо большое, что приютили нашего питомца.

Очень хорошее отношение к животным🙏, у нашей собачки была отдельная комната, ежедневные прогулки утром и вечером все это девочки присылали на ватсап.

Так же кормили своим кормом, который нам рекомендовали...

Это так же очень удобно не пришлось тащить с собой мешок с едой. Мы остались очень довольны.

Анна Скачкова

Очень хорошее место, где можно оставить своего питомца без переживаний!

Оставляли собак несколько раз, очень довольны!

Много гуляли, всегда под присмотром персонала. Плюс груминг и натуральные вкусняшки.

Однозначно рекомендую!

Нина Городилова

Мне очень понравилась гостиница!

Они меня так выручили с моими питомцами; нужно было срочно уехать!

Боксы стеклянные, всё видно,с собачкой моей гуляли, отсылали фото и видео! Я была спокойна! Очень добросовестно относились и внимательно!

Если будет возможность уехать,то только к ним отдам на передержку! Спасибо всему персоналу!!!!!

Татьяна Иванова

Отличное место если нужно оставить своего хвостика на время отъезда.

За хвостиком присмотрят, покормят по вашей инструкции, напоят, почешут, поиграют.

Добрый, приветливый персонал. Профессионалы будут каждый день наблюдать за физическим и эмоциональным здоровьем вашего хвостика. Самолечением не занимаются, все по согласованию с вами лично.

Всем рекомендую! Сама воспользуюсь обязательно и ещё ни один раз.

Виталий Тун

Большое спасибо сотрудникам за качественную работу!

Сдавали кошку на две недели. Ежедневно получали видеоотчеты что с питомцем все ок.

Цены не высокие, питомец здоров

Арина К.

Потрясающее место для животных, моя бусинка, несмотря на ее насторожливость - очень быстро поладила с нянечкой Полиной!

Очень порадовал факт наличия отдельной собственной зоны для прогулки, которая огорожена забором, буду привозить еще!

Павел Тарасов

Оставляли собачку буквально на недельку🦮.

Спасибо большое, что приютили нашего питомца.

Очень хорошее отношение к животным🙏, у нашей собачки была отдельная комната, ежедневные прогулки утром и вечером все это девочки присылали на ватсап.

Так же кормили своим кормом, который нам рекомендовали...

Это так же очень удобно не пришлось тащить с собой мешок с едой. Мы остались очень довольны.

Пн-Вс с 09:00 - 21:00

Москва, Библиотечный проезд 8

+7 977 302 9020

Способы оплаты

Договор Оферты и Политика конфиденциальности

Зооняня © 2022. Все права защищены.

ООО «ХОУМИ» ИНН: 7733386534 КПП: 773301001 ОГРН: 1227700367070 Юридический адрес: г. Москва, ул. Воротынская 13/2, сек. 10